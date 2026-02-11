Obras públicas. Judiciária faz buscas na Câmara de Mesão Frio

A Polícia Judiciária desencadeou esta quarta-feira buscas na Câmara Municipal de Mesão Frio, no distrito de Vila Real.



Ouvido pela agência Lusa, o presidente da Câmara, Paulo Silva, confirmou a presença dos agentes da polícia de investigação criminal no edifício da autarquia.O autarca adianta que a investigação incidirá sobre contratos de obras públicas e contratação de recursos humanos no mandato de 2017 a 2021.

A Câmara de Mesão Frio foi presidida, entre 2009 e 2021, por Alberto Pereira, eleito pelo Partido Socialista.

Paulo Silva, eleito presidente em 2021 e 2025 também pelo PS, sublinhou ainda que a Câmara está a colaborar com a investigação.