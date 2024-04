Foto: Pedro Pina - RTP

O Observatório Permanente de Justiça lembra que foi lançada em 2020 uma estratégia nacional de combate à corrupção que termina este ano. A instituição entende que o primeiro passo do Governo deveria ser avaliar o que foi feito e o que ainda falta fazer. A coordenadora executiva do Observatório Permanente de Justiça, Conceição Gomes, pede mais eficácia na pratica e não só no papel.