Este ano quase duplicaram os encerramentos de urgências de obstetrícia em Portugal, mais 40 por cento do que no ano passado.

A análise é do jornal Expresso, que mostra que em 77% dos dias fecharam mais serviços.



Este ano houve apenas três em que o saldo foi positivo comparado com o ano passado.



O pico de fechos de urgências foi no domingo, 23 de junho, com sete serviços de porta fechada.



Os especialistas assumem que os problemas não param de aumentar, mas a tutela responde que se está a comparar o incomparável.