OCDE. 38% dos adultos em Portugal não tinham concluído até 2024 o ensino secundário

Professores com salário estagnado

As desigualdades geracionais também persistem:No entanto, nem tudo é negativo, avalia a OCDE.. Em 2019, 38% dos jovens adultos ou seja entre 25 e 34 anos tinham um diploma universitário. Em 2024 aumentou para 43%. Ainda assim abaixo da média dos 38 países da OCDE.41% dos alunos portugueses obtêm o diploma de licenciatura nos anos regulamentares e 65% necessitam de mais um ano para se licenciarem e 74% após mais três anos é que conseguem acabar o curso superior.De realçar um ponto positivo para os universitários portugueses. A taxa de abandono no primeiro ano é inferior à média da OCDE.Neste retrato da educação portuguesa, a organização com sede em Paris tem um capítulo dedicado aos professores.Nesta avaliação conclui-se queEntre 2015 e 2024, os salários reais dos professores caíram 1,8% em Portugal, em comparação com um aumento de 14,6% em média na OCDE.56% dos professores têm 50 ou mais anos.Por último, apesar de um esforço fiscal significativo em proporção do rendimento nacional,A participação da educação no orçamento público aumentou de 9,1% para 9,5%.Ainda assim gasto por aluno (do ensino básico ao superior) era em 2024 de 12.500 euros, abaixo da média da OCDE que era de quase 15 mil euros.