Foto: Milos Prelevic - Unsplash

Durante três noites vão ser exibidos filmes sobre a crise climática e a importância da preservação dos ecossistemas marinhos, numa tentativa de chamar a atenção da comunidade para as questões ambientais.



A entrada no evento é gratuita, os filmes são falados ou legendados em português e inglês e cada sessão termina com um debate com especialistas sobre as temáticas abordadas.