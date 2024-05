Octávio Félix de Oliveira é o novo presidente do Instituto da Segurança Social

O anúncio foi realizado em comunicado do Governo. Depois da demissão de Ana Vasques, Octávio Félix de Oliveira foi o escolhido para a presidência do Instituto da Segurança Social. Para além de ter sido presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Félix de Oliveira representou Portugal na OCDE e na União Europeia.





Entre 2013 e 2015, desempenhou o cargo de secretário de Estado do Emprego nos XIX e XX governos constitucionais.





"Octávio Félix de Oliveira ingressou como técnico superior no Instituto do Emprego e Formação Profissional em 1987, tendo desempenhado várias funções de direção, quer no seu núcleo central quer nos centros regionais; foi diretor do Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica, nas Caldas da Rainha (2005-2011) e diretor do Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação (2016 -2024)", pode ler-se no comunicado do Ministério.







Formado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, Octávio Félix de Oliveira desempenhou cargos na Universidade da Beira Interior e na Escola Superior de Gestão, do Instituto Politécnico de Santarém.





"Octávio Félix de Oliveira tem um longo percurso profissional na direção de organismos públicos, considerando-se o perfil adequado para as funções para as quais foi hoje nomeado pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social", conclui o ministério do Trabalho.