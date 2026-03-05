EM DIRETO
Odair Moniz. Polícias acusados pelo Ministério Público não vão a julgamento

Os dois agentes acusados de mentir no caso de Odair Moniz não vão a julgamento.

RTP /
Foto: António Antunes - RTP

O Tribunal de Instrução Criminal não irá levar ao banco dos réus os polícias por considerar que eles foram ouvidos como testemunhas numa altura em que já recaíam suspeitas sobre eles.

A juíza de instrução considera que o Ministério Público agiu de forma desleal, pois devia tê-los ouvido como suspeitos.

Os dois agentes da PSP tinham sido acusados pelo Ministério Público de mentirem sobre a existência de uma faca junto ao corpo de Odair Moniz, que morreu na Cova da Moura em 2024.
