Odair Moniz. Polícias acusados pelo Ministério Público não vão a julgamento

O Tribunal de Instrução Criminal não irá levar ao banco dos réus os polícias por considerar que eles foram ouvidos como testemunhas numa altura em que já recaíam suspeitas sobre eles.



A juíza de instrução considera que o Ministério Público agiu de forma desleal, pois devia tê-los ouvido como suspeitos.



Os dois agentes da PSP tinham sido acusados pelo Ministério Público de mentirem sobre a existência de uma faca junto ao corpo de Odair Moniz, que morreu na Cova da Moura em 2024.