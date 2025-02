Odair Moniz. Suspeita de falsificação de auto pela PSP investigada em inquérito autónomo

O IGAI adianta esta quinta-feira em resposta à RTP que as suspeitas que recaem sobre o auto de notícia no caso da morte do cidadão cabo-verdiano Odair Moniz, abatido a tiro em outubro, na Amadora, por um agente da Polícia de Segurança Pública, serão investigadas "num inquérito autónomo".O Ministério Público suspeita que este auto de notícia tenha sido falsificado pela PSP., adianta a Inspeção-Geral da Administração Interna.O processo de inquérito "ainda não foi concluído e mantém-se sujeito a segredo", acrescenta, indicando ainda que durante o processo de inquérito "não são aplicadas penas"."Caso o processo de inquérito venha a ser convertido em processo(s) disciplinar(es), aí poderão vir a ser aplicadas penas", adianta o IGAI em resposta à RTP.", indica ainda o organismo.Na quarta-feira, o advogado Ricardo Serrano Vieira revelou que processo vai seguir diretamente para julgamento uma vez que a defesa do arguido optou por não requerer a abertura de instrução.