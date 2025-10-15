País
Orçamento do Estado 2026
OE2026. PS assume "abstenção exigente" para não criar instabilidade política
Foto: João Marques - RTP
José Luís Carneiro falou já de madrugada aos jornalistas depois da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que durou cerca de quatro horas.
José Luís Carneiro anunciou depois um novo tipo de abstenção - a "abstenção exigente" - que vai ser o caminho do PS no Orçamento do Estado para o próximo ano, apesar de criticar o documento orçamental.
O líder socialista anunciou também quais são as áreas sobre as quais o partido vai apresentar propostas de alteração ao Orçamento. Entre elas estão o aumento das pensões mínimas e mais apoios para os bombeiros e para os antigos combatentes. José Luís Carneiro argumentou ainda que o partido vai cumprir a promessa feita aos portugueses de não criar instabilidade política e deixar o caminho livre para que o país consiga terminar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência no próximo ano.
Considera o Orçamento pouco ambicioso, sem conteúdo e sem uma estratégia para melhorar a economia e a vida das famílias.
Por enquanto, a abstenção socialista abre a porta na generalidade à discussão do Orçamento na especialidade, mas Carneiro deixa em aberto a posição final global: depende do que acontecer na especialidade.