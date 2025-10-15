Autárquicas
OE2026. PS assume "abstenção exigente" para não criar instabilidade política

por Antena 1

Foto: João Marques - RTP

José Luís Carneiro falou já de madrugada aos jornalistas depois da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que durou cerca de quatro horas.

O líder socialista garantiu que houve unanimidade, nos órgãos do partido, na ideia de que os resultados das eleições autárquicas foram positivos para o partido, apesar de admitir que houve também leituras negativas.

José Luís Carneiro anunciou depois um novo tipo de abstenção - a "abstenção exigente" - que vai ser o caminho do PS no Orçamento do Estado para o próximo ano, apesar de criticar o documento orçamental.

O líder socialista anunciou também quais são as áreas sobre as quais o partido vai apresentar propostas de alteração ao Orçamento. Entre elas estão o aumento das pensões mínimas e mais apoios para os bombeiros e para os antigos combatentes.
José Luís Carneiro argumentou ainda que o partido vai cumprir a promessa feita aos portugueses de não criar instabilidade política e deixar o caminho livre para que o país consiga terminar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência no próximo ano.

Considera o Orçamento pouco ambicioso, sem conteúdo e sem uma estratégia para melhorar a economia e a vida das famílias.

Por enquanto, a abstenção socialista abre a porta na generalidade à discussão do Orçamento na especialidade, mas Carneiro deixa em aberto a posição final global:  depende do que acontecer na especialidade.
