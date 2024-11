Oeiras. Cinco pessoas resgatadas após naufrágio de um veleiro

"No seguimento de um alerta, recebido através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para um veleiro à deriva com seis pessoas a bordo, foram de imediato ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa e dos Pilotos do Porto de Lisboa".

A Autoridade Marítima Nacional explicou em comunicado que das seis pessoas que se atiraram à água, apenas uma conseguiu chegar a terra pelos próprios com os restantes cinco ocupantes a serem resgatadados por elementos da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa.





Depois do resgate, os ocupantes foram tratados pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo e INEM. Uma das pessoas foi levada para uma unidade hospitalar.







"Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa encontram-se a efetuar as diligências subsequentes à ocorrência, considerando ainda a necessidade de remoção da embarcação", concluiu o comunicado da AMN.