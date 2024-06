Oitavo dia de campanha junta cabeças de lista na rádio

O debate, que decorrerá nas instalações da RTP entre as 9h30 e as 11h30, será moderado por jornalistas da Antena 1, Renascença, TSF e Rádio Observador.

Quanto à agenda individual dos cabeças de lista, Sebastião Bugalho, que lidera a candidatura da AD, fica pelo distrito de Lisboa e tem agendada uma reunião na embaixada da Ucrânia e à tarde participa no Encontro "Voz dos Jovens na Europa", na Casa do Desenho.

A "número um" do PS, Marta Temido tem ações distribuídas pelos distritos de Lisboa e Santarém.

Em Lisboa, contactará com populares na Feira do Livro e depois, fará o mesmo na Lourinhã e em Torres Vedras.

Temido fecha o oitavo dia de campanha eleitoral com um encontro sobre a Europa na Casa do Campino, em Santarém.

O cabeça de lista do Chega, António Tânger Correia, tem agendadas duas arruadas em Mem Martins, distrito de Lisboa, e em Leiria.

À IL tem marcada uma visita à Polivouva, em Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro e um jantar numa unidade hoteleira de Aveiro.

Catarina Martins, cabeça de lista do BE, tem também marcado contactos com a população na Feira do Livro de Lisboa e, um comício no Centro de Congressos de Aveiro, com a presença da coordenadora dos bloquistas, Mariana Mortágua.

O "número um" da CDU, João Oliveira, tem previsto um encontro com o antigo secretário-geral da CGTP, Manuel Carvalho da Silva, após o que, acompanhado do líder do PCP, Paulo Raimundo, visita igualmente a Feira do Livro de Lisboa.

À noite, tem agendado um comício em Alpiarça, distrito de Santarém.

O Livre, depois do debate com as rádios, ruma ao Algarve, onde visitará a Eurocidade do Guadiana: Vila Real de Santo António e Aiamonte.

O cabeça de lista do PAN, Pedro Fidalgo Marques, e a porta-voz do partidos Pessoas-Animais-Natureza, Inês de Sousa Real, participam na reabilitação de um apartamento destinado a pessoas sem-abrigo, no âmbito do projeto Housing First, em Lisboa.

Partidos fora do parlamento

Quanto aos partidos sem representação parlamentar, a candidata do partido Nova Direita, Ossanda Líber, visita uma unidade militar em Vendas Novas, reúne-se com o presidente da câmara de Montemor-o-Novo, desloca-se a uma herdade em Freixo do Meio e encontra-se com estudantes da Universidade de Évora.

O cabeça de lista do MAS, Gil Garcia, tem agendada uma ação de campanha num supermercado na Venda Nova, Amadora, distrito de Lisboa.

O "número um" do MPT, Manuel Carreira, tem também uma ação de campanha em Fátima, distrito de Leiria.

A agricultura vai estar em destaque na ação de campanha que a cabeça de lista da ADN, Joana Amaral Dias, terá em Albufeira, acompanhada do líder do parrido, Bruno Fialho, que a acompanha igualmente numa arruada em Albufeira.

A cabeça de lista do RIR, Márcia Rodrigues, tem uma reunião marcada com o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

Duarte Costa, que lidera a candidatura do VOLT, visita uma empresa na Venda do Pinheiro, distrito de Lisboa, e participa numa videoconferência subordinada ao tema "Votar na Europa = Votar na Ucrânia".