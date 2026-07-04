Onda de calor. Ministra da Saúde preocupada com possível aumento da mortalidade

A ministra da Saúde assume que os efeitos desta onda de calor impõem maior nível de prontidão. Ana Paula Martins admite estar preocupada com o previsível aumento da mortalidade.



Já com maior afluência às urgências e com as temperaturas acima dos 40 graus a manterem-se para os próximos dias, dispara o risco de situações graves e até maior mortalidade.



Por isso, cirurgias e consultas não programadas foram adiadas e há mais 35 camas, mobilização de equipas e agilização de altas.



Um cenário que a ministra da Saúde admite estender-se a mais unidades, depois de a Direção Geral da Saúde ter subido o nível de alerta para laranja.



O bastonário Carlos Cortes, de visita ao hospital de Castelo Branco, disse ter tido a garantia de todos os diretores clínicos do país de que as unidades estão preparadas.



Semanas já com reforço da Linha SNS24 e INEM, assim como uma estreita articulação com Proteção Civil e autarquias com reforço dos apelos às populações para que sigam as recomendações das autoridades de saúde e se protejam.