Onze distritos sob aviso amarelo na terça-feira devido à chuva

Os distritos de Viana do Castelo e Braga estarão já a partir das 21h00 de hoje e até às 09h00 de terça-feira com aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte. Explicou à Antena 1 o meteorologista Jorge Ponte.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para estes dois distritos entre as 21h00 de hoje e as 06h00 de terça-feira por causa do vento, prevendo-se rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h) na faixa costeira e até 90 km/h nas serras.

Na terça-feira, entre as 00h00 e as 09h00, também devido à chuva, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra.

O Instituto colocou também sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte entre 18h00 de hoje e as 00h00 de terça-feira a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira.

As costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar também sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 de terça-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O IPMA emitiu avisos laranja para o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) devido à agitação marítima forte até às 12h00 de hoje, passando depois a amarelo até às 15h00 de hoje.

O grupo ocidental está também sob aviso amarelo até às 12h00 de hoje devido à previsão de vento forte.

Os grupos Oriental (Santa Maria e São Miguel) e central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima (até às 18h00 de hoje) e do vento forte (até às 21h00 de hoje).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.