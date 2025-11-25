País
Onze elementos dos bombeiros do Fundão detidos por abusos sexuais
Os 11 bombeiros voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão são suspeitos de terem praticado "dois crimes de violação e um de coação sexual" em dois momentos distintos, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira.
Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que as detenções foram feitas esta terça-feira, "fora de flagrante delito".
A vítima foi um outro bombeiro, com 19 anos, “o qual foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços”, acrescenta o comunicado da PJ.A investigação foi desencadeada por uma queixa efetuada pela própria vítima.
Os 11 detidos na Operação "Integridade" serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de adequadas medidas de coação.
O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Castelo Branco.
