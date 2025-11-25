Onze elementos dos bombeiros do Fundão detidos por abusos sexuais

Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que as detenções foram feitas esta terça-feira, "fora de flagrante delito".



A vítima foi um outro bombeiro, com 19 anos, “o qual foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços”, acrescenta o comunicado da PJ. A investigação foi desencadeada por uma queixa efetuada pela própria vítima.



Os 11 detidos na Operação "Integridade" serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de adequadas medidas de coação.



O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Castelo Branco.



