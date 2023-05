Operação Cashball. Julgamento arrancou em Leiria

O caso sobre alegada corrupção no desporto, começou a ser julgado em Leiria. São três os arguidos acusados neste processo chamado de Cashball. As suspeitas sobre André Geraldes, ex-diretor desportivo do Sporting, e o próprio clube "leonino" foram arquivadas.