Operação Chave-Mestra desmonta alegado esquema de fraude com fundos públicos

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Polícia Judiciária desmontou esta quinta-feira um presumível esquema fraudulento que envolvia meia centena de pessoas e empresas. São suspeitas de fraude fiscal na obtenção de fundos comunitários e outros apoios do Estado, num montante superior a 2,5 milhões de euros.

O alegado esquema tem à cabeça uma contabilista com gabinete instalado em Chaves.



Estão em causa 21 projetos aprovados no âmbito de vários programas de fundos europeus para modernização de espaços comerciais.



Esta operação envolveu 70 buscas em vários pontos do país.