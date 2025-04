Operação Cinco Estrelas. Pinto Luz encara "escrutínio" à Câmara de Cascais com "enorme tranquilidade"

Para o ministro das Infraestruturas, a "Justiça agora é uma oportunidade para esclarecer tudo" e considera normal que se "investigue, apure a verdade".





"Que nos dê também oportunidade de falarmos e que esclareça tudo, tudo o que houver para esclarecer", acrescentou.

Pinto Luz adiantou ainda que seria "natural que a Câmara não tivesse interesse em ficar com um terreno no meio de um jardim do hotel", assim como "era natural que quem estava a investir no hotel quisesse adquirir esse terreno".



"As decisões não são dos vereadores, ou do vice-presidente. São da Câmara e da Assembleia Municipal. São decisões fundamentadas ao abrigo de um regulamento em vigor". Na quarta-feira, a Polícia Judiciária realizou buscas em Cascais e em Lisboa, no âmbito de uma investigação por suspeitas de favorecimento a uma empresa do ramo imobiliário. O caso foi revelado pela RTP em janeiro do ano passado.





O Ministério Público investiga, há mais de um ano, uma queixa crime contra dirigentes políticos da Câmara de Cascais. Entre os quais está o presidente Carlos Carreiras e o então vice-presidente, agora ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.



Em causa está a venda de um terreno municipal, na Parede, para a construção do Hotel Hilton e cerca de 120 apartamentos de luxo.



Além disso, "é um terreno de reserva ecológica nacional" e a estrutura hoteleira que lá está construída "não tem um metro quadrado nesse terreno". O ministro esclareceu ainda que, nos 20 anos que esteve em funções na autarquia, nunca deteve "qualquer competência na área financeira ou patrimonial" ou responsabilidade nas avaliações ao terreno. Quanto às isenções de taxas e impostos, por se tratar de um estrutura hoteleira de cinco estrelas, garantiu não saber do que se trata.