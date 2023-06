Operação contra captura ilícita de bivalves com quatro detidos e dez arguidos

“A Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima realizou ontem, 21 de junho, uma megaoperação, a nível nacional, de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves, tendo resultado na detenção de quatro pessoas e identificação de 249 imigrantes”, lê-se no comunicado da Autoridade Marítima Nacional.No decurso da operação,, adianta a mesma nota

Os 249 imigrantes identificados pelas autoridades foram retirados para alojamento transitório. A investigação prossegue, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

, assinala ainda a Autoridade Marítima, “realizada pela Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima, tendo resultado na execução de mais de 30 mandados de busca, apreensão e detenção em flagrante delito em Setúbal, Almada, Montijo e Samouco”.Além da Polícia Marítima, participaram nas diligências elementos da PSP, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do Serviço de Informação e Segurança, da Autoridade Tributária, “da ASAE e congéneres europeias” e da Europol.Uma imigrante ouvida na quarta-feira pela RTP descreveu as condições de habitabilidade nos armazéns visados pelas buscas lideradas pela Polícia Marítima.. Cerca de uma centena passaram a noite no pavilhão dos Bombeiros Voluntários do Montijo. Outros ficaram no pavilhão desportivo do Samouco e houve também quem abandonasse os armazéns para passar a noite em casas de amigos.

"Outras operações haverá"



Por sua vez,“Ao longo dos últimos anos houve diversas investigações. Neste momento, há vários inquéritos em curso”, assinalou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas à margem de uma deslocação ao Centro de Meios Aéreos de Évora., enfatizou o governante.Ainda de acordo com o ministro da Administração Interna,