Operação da PJ com centenas de inspetores visa empresas de canábis medicinal

As diligências da política de investigação criminal portuguesa integram-se numa operação de âmbito internacional.



São esperadas detenções.



(em atualização)As buscas, apurou a RTP, visam empresas de produção de canábis medicinal e estão a decorrer de norte a sul do país, focando-se, todavia, no Fundão, em Évora, Bragança e no Alto Minho.A Judiciária suspeita de que parte da droga seria adulterada com níveis superiores de THC e era desviada para trafico de estupefacientes.