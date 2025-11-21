Operação da PJ, Marinha e Força Aérea apreende mais de sete mil quilos de cocaína

Segundo um comunicado conjunto divulgado hoje, a operação Renascer, de combate ao tráfico internacional de drogas, em articulação com autoridades estrangeiras, decorreu a cerca de 1.000 milhas náuticas (1.852 quilómetros) de Lisboa.

A investigação coordenada pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ iniciou-se com base em informação remetida pelo Maritime Analysis and Operations Centre -- Narcotics (MAOC-N), que dava conta de um possível transporte de droga por via marítima, que se encontrava já em curso com destino à Europa, nomeadamente a Portugal.

"As embarcações, provenientes da América do Sul, transportavam mais de sete toneladas de cocaína, que terá sido carregada ao largo da costa do Brasil", refere o comunicado conjunto.

Segundo o comunicado, na operação "foi empenhado um vasto conjunto de meios da Marinha, pertencentes à Componente Naval do Sistema de Forças, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea e elementos da Polícia Judiciária, para intercetar as embarcações e evitar que as mesmas pudessem efetuar o transbordo dos fardos de cocaína para embarcações de alta velocidade".

A investigação contou, ainda, com a colaboração Polícia Federal do Brasil, da Agência DEA (Drug Enforcement Administration) dos EUA, da JIATF West (Joint Interagency Task Force West) também dos Estados Unidos e da NCA (National Crime Agency) do Reino Unido.