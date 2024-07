Operação da PSP em Elvas com vários detidos e armas e munições apreendidas

Em comunicado, o Comando Distrital de Portalegre da PSP indicou que a operação, a decorrer desde as 07:00, realiza-se no âmbito de uma investigação iniciada há vários meses sobre crimes de tráfico e mediação de armas e detenção e posse de armas proibidas.

"Até ao momento, foram já detidos vários indivíduos e apreendidas armas, munições e uma elevada quantia de dinheiro", adiantou.

Segundo a PSP, a operação, que inclui "várias buscas domiciliárias na cidade de Elvas", está a ser coordenada pela Divisão Policial de Elvas da PSP com o apoio de várias valências desta polícia e também da GNR.

As diligências policiais contam com meios da Unidade Especial de Polícia, do Departamento de Investigação Criminal da PSP, dos Comandos Distritais de Beja, Évora, Castelo Branco, Guarda e Santarém e ainda da GNR.