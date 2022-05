Operação da PSP em Lisboa, Porto e Setúbal por causa do furto de catalizadores

A PSP está esta segunda-feira a desenvolver uma operação em Lisboa, Setúbal e no Porto no âmbito de uma investigação a uma rede responsável pelo furto de catalisadores, com 21 mandados de busca domiciliárias e não domiciliária e 17 mandados de detenção.