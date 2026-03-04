EM DIRETO
Operação "Dignidade". Detidos quatro sapadores de Seia suspeitos de violação

"Os crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde desenvolviam a sua atividade, sendo vítima um homem de 61 anos", adianta a Polícia Judiciária.

Foram detidos quatro sapadores florestais de Seia, com idades entre os 40 e os 51 anos, "fortemente indiciados pela prática dos crimes de violação, coação, coação sexual agravada e perseguição", anunciou esta quarta-feira Polícia Judiciária.

"Os crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde desenvolviam a sua atividade, sendo vítima um homem de 61 anos, assistente operacional, com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa", adianta em comunicado a polícia de investigação criminal.A investigação partiu de "uma denúncia efetuada pela própria vítima, à GNR de Seia, sendo motivada pelo seu estado de saúde periclitante, resultante das ações que sofreu ao longo dos anos".

Ainda de acordo com a Judiciária, "desde setembro de 2018, a vítima foi sujeita a atos sexuais violentos, ações vexatórias e ofensas sexuais, quase diariamente".

Os detidos vão ser presentes nas próximas horas a primeiro interrogatório judicial para conhecerem medidas de coação.

