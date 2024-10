Operação do aeroporto de Lisboa ligeiramente condicionada por condições adversas - NAV

Durante o dia era possível verificar no `site` da ANA -- Aeroportos de Portugal sucessivos atrasos nos voos, tendo a companhia aérea easyJet informado os seus passageiros de que a questão estava relacionada com restrições do controlo de tráfego aéreo.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da NAV indicou que a operação em Lisboa se encontra "ligeiramente condicionada devido a turbulência e à permanência na região de vários cúmulos-nimbos (cumulonimbus), um tipo de nuvem de enorme desenvolvimento vertical, que obriga a adaptações nas rotas".

Segundo a mesma fonte, "neste tipo de condições, e em prol da manutenção de rigorosos padrões de segurança, aumenta-se ligeiramente as separações entre aeronaves".