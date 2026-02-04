Operação "Guita Fácil". Nove detidos por branqueamento, burla e extorsão

O esquema terá provocado um prejuízo a empresas de mais de 250 mil euros. Os suspeitos tinham idades compreendidas entre os 21 e os 26 anos.



Angariaram, entre agosto e setembro de 2024, várias pessoas com a finalidade de cederem as suas próprias contas bancárias para recebimento de valores provenientes de burlas, mediante contrapartidas, revela a PJ em comunicado. Os suspeitos usavam o modus operandi "CEO Fraud".



Os alvos eram empresas sediadas no estrangeiro. Eram contactadas por supostos fornecedores, através de endereços de correio eletrónico adulterados e idênticos ao dos efetivos fornecedores, onde solicitavam o pagamento de faturas em dívida para contas bancárias domiciliadas em Portugal que tinham sido angariadas pelos suspeitos.



“Apurou-se ainda que os suspeitos constrangeram um dos ofendidos a entregar-lhes valores monetários e outros bens, sob ameaça de violência física”, revela a polícia.





A operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica. O branqueamento de capitais é um crime grave, punível com pena de prisão até 12 anos.



Em comunicado, a polícia criminal alerta para procedimentos a adotar para prevenir estas fraudes:



Nunca ceder a conta a terceiros, mesmo que lhe prometam pagamentos por esse “serviço”, dado que poderá ser responsabilizado criminalmente por branqueamento de capitais e outros crimes graves;

Ter em atenção as “propostas de trabalho fácil”, que envolvem o recebimento e dissipação dos valores recebidos, porque poderão tratar-se de esquemas criminosos.

Denunciar à Polícia Judiciária se for abordado com propostas deste tipo.



Às empresas, a Judiciária deixa o aviso de que devem confirmar sempre telefonicamente qualquer alteração de dados bancários comunicada por email,.sensibilizando os colaboradores para este género de fraude.

