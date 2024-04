Operação Influencer. Advogado de Vitor Escária pede "reflexão sobre a conduta do Ministério Público"

O Ministério Público perdeu o recurso na Operação Influencer e os juízes do Tribunal da Relação consideram que não há indícios de tráfico de influências no caso que levou à demissão de António Costa. O advogado de Vitor Escária considera que esta "é uma conclusão muito clara, muito profunda na análise de todos os elementos do processo" e que "não há nenhum facto ilícito praticado por nenhum" dos arguidos.

"É preciso que se faça justiça", afirmou à RTP Tiago Rodrigues Bastos, acrescentando que o Tribunal da Relação não deu razão ao recurso do MP.



"O que o Tribunal da Relação diz e deixa muito claro é que não há nenhum facto ilícito praticado por nenhum destes arguidos", continuou.



O advogado explicou ainda que, a partir de agora, o Ministério Público prosseguirá a investigação.



Mas Tiago Rodrigues Bastos considera ainda que o MP devia refletir "serena mas seriamente naquilo que foi a sua atuação no âmbito deste processo". Nas palavras da defesa de Vitor Escária, o Ministério Público teve uma atuação "muitíssimo leviana" e que "teve repercussões enormes".



"Impõe-se que haja alguma reflexão sobre a conduta do Ministério Público", continuou.