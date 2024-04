Operação Influencer. Antigo PGR Souto Moura diz que não há motivo para alarme

Souto Moura lembra que não se trata de verificar a existência de provas no processo. Em declarações à Antena 1, o antigo Procurador-Geral afirma que não há, por isso, motivo para alarme quanto ao prestígio e ao funcionamento da justiça.Souto Moura acrescenta que o Ministério Público deve seguir o seu trabalho.Nestas declarações à Antena 1, Souto Moura sublinha que não conhece o processo e, assim sendo, não pode comentar o caso, de forma direta.Questionado sobre se o antigo primeiro-ministro já deveria ter sido ouvido no âmbito do inquérito de que é alvo, Souto Moura não diz sim nem não, mas recorda que António Costa deve ser tratado de acordo com a lei, que é igual para todos os cidadãos.