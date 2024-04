À saída do Palácio da Ajuda, esta terça-feira, o antigo primeiro-ministro anunciou que vai apresentar um requerimento para ser ouvido com a maior celeridade possível pela justiça.

"É tempo que as suspeitas se esclareçam", afirmou, António Costa, aos jornalistas. Em causa, estão as suspeitas que estiveram na base do pedido de demissão do Governo, no passado dia 7 de novembro.