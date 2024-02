Lusa

O Jornal Expresso teve acesso a um documento da autoria do juiz de instrução da Operação Influencer, no qual Nuno Dias Costa rebate o recurso do Ministério Público contra as medidas de coação decretadas aos arguidos do caso e considera "vaga" e até "contraditória" a argumentação com que os investigadores tentam explicar as suspeitas sobre a conduta, tanto de António Costa como de João Galamba.