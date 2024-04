Operação Influencer. Mariana Vieira da Silva quer esclarecimentos do Ministério Público

A antiga ministra da Presidência, entrevistada esta quinta-feira pelo jornalista da Antena 1 Frederico Moreno, considera incompreensível que o Ministério Público não tenha ainda ouvido António Costa, mais de cinco meses depois do comunicado que fez referência ao nome do antigo chefe do Governo.





Mariana Vieira da Silva considera também que a Procuradoria-Geral da República deve tirar consequências do facto de o acórdão do Tribunal da Relação ter colocado em causa tudo aquilo em que os investigadores se baseiam para indiciar os arguidos da prática de crimes.