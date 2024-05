António Costa negou ter recebido qualquer contacto do amigo Lacerda Machado sobre o centro de dados em Sines. O antigo Primeiro-Ministro garantiu que não teve qualquer intervenção no negócio da Start Campus.

Costa foi esta sexta-feira ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e a RTP sabe que o antigo chefe do Governo disse ter ficado em choque com os 75 mil euros que foram encontrados escondidos no gabinete de Vítor Escária, em São Bento.