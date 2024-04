Depois do acórdão do Tribunal da Relação sobre a Operação Influencer ouvem-se muitas críticas à atuação da justiça. A ex-ministra da presidência quer esclarecimentos do Ministério Público. Mariana Vieira da Silva diz que é incompreensível que António Costa ainda não tenha sido ouvido e que a Procuradoria-geral da República deve tirar consequências.