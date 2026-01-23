Operação Irmandade. Medidas de coação só vão ser conhecidas no sábado

A decisão tomada pelo juiz deve-se ao elevado número de detidos e de advogados, o que prolongou o período de alegações.



Os suspeitos vão passar a noite novamente no estabelecimento prisional anexo à Judiciária.



A RTP apurou que o Ministério Público pede prisão preventiva para pelo menos 4 dos detidos.



Há suspeitas de vários crimes, incluindo incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravadas, e detenção de armas proibidas.



O jornal Público noticiou que o número de militantes do Chega se eleva a 5.