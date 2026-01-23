País
Operação Irmandade. Medidas de coação só vão ser conhecidas no sábado
Só no sábado serão conhecidas as medidas de coação dos 37 arguidos da organização nacionalista 1143.
Os suspeitos vão passar a noite novamente no estabelecimento prisional anexo à Judiciária.
A RTP apurou que o Ministério Público pede prisão preventiva para pelo menos 4 dos detidos.
Há suspeitas de vários crimes, incluindo incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravadas, e detenção de armas proibidas.
O jornal Público noticiou que o número de militantes do Chega se eleva a 5.