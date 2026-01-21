"Operação Irmandade". Suspeitos presentes a tribunal para primeiro interrogatório

A PJ desmantelou, assim, o grupo de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado a partir da prisão. Foram apreendidas armas e material com símbolos nazis.



O grupo identificado pela PJ como 1143 terá como líder Mário Machado, conhecido neonazi que está a cumprir pena por crimes da mesma natureza e que dava as instruções a partir da cadeia.





c/ Lusa

Só após um período de 48 horas e depois de identificados é que serão conhecidas as medidas de coação.A demora destas diligências depende, também, da colaboração dos 37 suspeitos com a Justiça. Depois deste primeiro interrogatório, cabe ao Ministério Público propor as medidas de coação aos arguidos.O diretor nacional da Polícia Judiciária explicou que a operação contra um grupo de ideologia neonazi visou evitar que venham ocorrer homicídios e avisou que todos "os crimes de natureza politicamente motivados" terão resposta.Estas 37 pessoas têm "vastos antecedentes criminais" e "ligações a grupos de ódio internacionais". No âmbito desta operação foram constituídos outros 15 arguidos e realizadas 65 buscas.Os detidos, entre os 30 e os 54 anos, "adotavam e difundiam a ideologia nazi, inerente à cultura nacional-socialista e extrema-direita radical e violenta, agindo por motivos racistas e xenófobos, com o objetivo de intimidar, perseguir e coagir minorias étnicas, designadamente imigrantes".Esta organização, com estrutura hierárquica e distribuição de funções, é "responsável pela prática de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravadas, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida".