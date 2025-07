Operação Marquês. Juíza rejeita juntar processos

Foto: Mário Cruz - Lusa

Susana Seca rejeitou assim a sugestão da colega responsável pelo processo secundário, que sugeria a junção dos processos. A juíza justificou a decisão dizendo que os dois processos estão em fases diferentes.



No mês passado foi conhecida a decisão da fase de instrução do processo separado da Operação Marquês: a juíza de instrução mandou o antigo primeiro-ministro e Carlos Santos Silva para julgamento por três alegados crimes de branqueamento de capitais.



Mas essse caso vai continuar à parte, sem afetar, assim, o início do julgamento.