Após mais de uma década, começa o julgamento da Operação Marquês

Estão, por agora, previstas 53 sessões, que deverão decorrer até final do ano. O processo envolve mais de 650 testemunhas: serão ouvidas 225 testemunhas arroladas pelo Ministério Público e perto de 20 pelas defesas dos 21 arguidos.

Detido à chegada de Paris em novembro de 2014



Ao longo dos anos, o antigo primeiro-ministro apresentou dezenas de recursos e, já esta semana, interpôs uma queixa contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

. Esteve acusado de 31 crimes.O empresário, amigo do antigo chefe de governo,pelo Ministério Público.Do conjunto de arguidos faz também parteRecorde-se que o antigo banqueiro respondeu já em sede de tribunal em processo extraído da Operação Marquês. Neste caso, foi condenado, por abuso de confiança, a oito anos de prisão efetiva - a execução da pena ficou pendente do estado de saúde do réu, que está diagnosticado com a doença de Alzheimer.O coletivo de juízes encabeçado por Susana Seca vai ouvir também Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, antigos administradores da Portugal Telecom, Rui Horta e Costa, antigo administrador do empreendimento de Vale de Lobo, o empresário luso-angolano Helder Bataglia, José Pinto de Sousa, primo de José Sócrates, a ex-mulher do antigo governante Sofia Fava e o seu ex-motorista João Perna.Em causa estavam suspeitas de crimes de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais, segundo indicava então a Procuradoria-Geral da República. Em comunicado, era anunciado o inquérito da Operação Marquês, a cargo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, à data chefiado por Amadeu Guerra, hoje procurador-geral.A acusação só seria conhecida a 11 de outubro de 2017, imputando 189 crimes a 28 arguidos.. Era titular do processo o procurador Rosário Teixeira.A juíza que preside ao coletivo rejeitou juntar ao caso principal o processo separado de José Sócrates e Carlos Santos Silva, decorrente da decisão instrutória de Ivo Rosa, que em junho resultou no encaminhamento dos dois arguidos para julgamento pelos crimes de branqueamento de capitais. Susana Seca rejeitou, assim, a sugestão da magistrada responsável pelo processo secundário, argumentando que os dois processos se encontram em fases distintas.As sessões têm lugar no sexto andar do Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça. São oito os assistentes no processo.