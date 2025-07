Operação Marquês. Começa o julgamento no Campus de Justiça

Mais de uma década depois do início da Operação Marquês, começa esta quinta-feira o julgamento de um processo complexo com mais de 20 arguidos, entre os quais José Sócrates, acusado de corrupção.É preciso recuar a 2013 para encontrar os primeiros passos deste caso. A acusação inicial dava conta de 189 crimes, 31 alegadamente praticados por José Sócrates.Mas há outros nomes conhecidos que também aparecem em quatro mil páginas.No julgamento que agora arranca estão incluídos 108 crimes. Sócrates enfrenta a acusação de 22.José Sócrates alega ter havido um lapso de escrita na decisão do Tribunal da Relação de enviar o processo para julgamento e acusa os juízes de violarem as regras penais.