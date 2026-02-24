Operação Marquês. Julgamento suspenso para nomeação de novo advogado para Sócrates

Operação Marquês. Julgamento suspenso para nomeação de novo advogado para Sócrates

Os juízes que presidem ao julgamento do caso relacionado com a operação Marquês pediram à Ordem dos Advogados para nomear um defensor para José Sócrates. Até lá, o julgamento está suspenso, sem data para ser retomado.

RTP /
Mário Cruz - Lusa

VER MAIS
A advogada que tinha sido nomeada há cerca de duas semanas por José Sócrates renunciou esta terça-feira, em audiência de julgamento, à defesa do antigo primeiro-ministro no processo Operação Marquês.

Sara Leitão Moreira justificou a decisão com o facto de não lhe ter sido dado tempo suficiente pelo tribunal para preparar a defesa.

O colectivo de juízes pede à Ordem dos Advogados que nomeie um novo advogado, mas com a condição de que ele aceite o prazo de dez dias para se inteirar do processo e representar José Sócrates, para evitar nova renúncia. 

"Uma vez que a situação de renúncias sucessivas ao mandato por parte da mesma defesa prejudica de sobremaneira a realização da justiça, a fim de assegurar a continuidade da audiência sem mais sobressaltos, entende-se justificar-se a nomeação de defensor especificamente para os presentes autos pelo tempo necessário, para garantir os direitos de defesa (de José Sócrates)", sustentou a presidente do coletivo de juízes, Susana Seca.

O julgamento fica assim de novo suspenso, já que terá de haver novo representante designado e este terá de ter pelo menos 10 dias para se inteirar das acusações em causa. Ou seja, não há data certa para que as audiências avancem.

Artigos Relacionados

PUB
PUB