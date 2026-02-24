Operação Marquês. Julgamento suspenso para nomeação de novo advogado para Sócrates

A advogada que tinha sido nomeada há cerca de duas semanas por José Sócrates renunciou esta terça-feira, em audiência de julgamento, à defesa do antigo primeiro-ministro no processo Operação Marquês. em audiência de julgamento, à defesa do antigo primeiro-ministro no processo Operação Marquês.





Sara Leitão Moreira justificou a decisão com o facto de não lhe ter sido dado tempo suficiente pelo tribunal para preparar a defesa.





O colectivo de juízes pede à Ordem dos Advogados que nomeie um novo advogado, mas com a condição de que ele aceite o prazo de dez dias para se inteirar do processo e representar José Sócrates, para evitar nova renúncia.





"Uma vez que a situação de renúncias sucessivas ao mandato por parte da mesma defesa prejudica de sobremaneira a realização da justiça, a fim de assegurar a continuidade da audiência sem mais sobressaltos, entende-se justificar-se a nomeação de defensor especificamente para os presentes autos pelo tempo necessário, para garantir os direitos de defesa (de José Sócrates)", sustentou a presidente do coletivo de juízes, Susana Seca.







O julgamento fica assim de novo suspenso, já que terá de haver novo representante designado e este terá de ter pelo menos 10 dias para se inteirar das acusações em causa. Ou seja, não há data certa para que as audiências avancem.