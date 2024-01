Operação Marquês. Relação aceita recurso do Ministério Público

Foto: Lusa (arquivo)

As juízas desembargadoras da Relação de Lisboa deram provimento a boa parte dos argumentos e aceitaram o recurso do Ministério Público, revertendo a decisão inicial do juiz Ivo Rosa. Vários dos crimes que tinham ficado pelo caminho são agora repostos e deverão ser apreciados em julgamento, incluindo os crimes de corrupção de que José Sócrates era acusado.