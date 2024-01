Operação Marquês. Juízes aceitam o recurso do Ministério Público

José Sócrates fica assim acusado de 22 crimes, incluíndo três crimes de corrupção, 13 crimes de branqueamento de capitais e seis crimes de fraude fiscal.





José Sócrates foi acusado no processo Operação Marquês pelo MP, em 2017, de 31 crimes, designadamente corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal.

Ao aceitar o recurso do Ministério Público (MP), o Tribunal da Relação decide, na prática, no sentido de reverter grande parte da decisão por parte do juiz Ivo Rosa, em abril de 2021, que fez cair 172 dos 189 crimes que constavam da acusação original do MP, incluindo os crimes de corrupção. Veja aqui o acórdão completo





Em relação a Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates, o tribunal decidiu que é pronunciado por dois crimes de corrupção, 14 de branqueamento e sete crimes de fraude fiscal.



Joaquim Barroca, ex-vice-presidente do Grupo Lena, também vai ser julgado por dois crimes de corrupção, sete crimes de branqueamento e seis crimes de fraude fiscal.



Os alegados corruptores ativos de José Sócrates também vão ser julgados. Ricardo Salgado, antigo presidente do extinto Banco Espírito Santo (BES), é enviado para julgamento por mais 11 crimes, incluindo três de corrupção e oito de branqueamento.



José Diogo Gaspar Ferreira, ex-líder do grupo de investidores que adquiriu o resort de Vale do Lobo, é levado agora a julgamento por dois crimes. O mesmo acontece com Armando Vara, pronunciado por um crime de corrupção passiva em regime de co-autoria com José Sócrates.





Zeinal Bava, que tinha ficado de fora da decisão de Ivo Rosa, está agora pronunciado por um crime de corrupção e um de branqueamento.



As três desembargadoras que analisaram o recurso do MP decidiram também que a prova indiciária que atesta que Ricardo Salgado terá corrompido Henrique Granadeiro e Zeinal Bava é suficientemente forte. Granadeiro e Bava vão ser, assim, julgados por crimes de corrupção, entre outros.







Consulte aqui a lista de todos os arguidos e respetivos crimes que vão a julgamento:





José Sócrates:





Total: 22 crimes

Crimes de corrupção: 3

Crimes de branqueamento de capitais: 13

Crimes de fraude fiscal: 6



Carlos Santos Silva





Total: 23 crimes

Crimes de corrupção: 2

Crimes de branqueamento de capitais: 14

Crimes de fraude fiscal: 7



Joaquim Barroca Rodrigues





Total: 15 crimes

Crimes de corrupção: 2

Crimes de branqueamento de capitais: 17

Crimes de fraude fiscal: 6



José Luís Ribeiro dos Santos





Total: 2 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1



Luís Manuel Ferreira da Silva Marques





Total: 2 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1



Ricardo Salgado





Total: 11 crimes

Crimes de corrupção: 3

Crimes de branqueamento de capitais: 8



Zeinal Abedin Mohamed Bava





Total: 3 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1

Crimes de fraude fiscal: 1



Henrique Manuel Fusco Granadeiro





Total: 5 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 2

Crimes de fraude fiscal: 2



Armando Vara





Total: 2 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1



José Diogo Gaspar Ferrreira





Total: 2 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1



Rui Horta e Costa





Total: 2 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1



José Paulo Bernardo Pinto De Sousa





Total: 2 crimes

Crimes de branqueamento de capitais: 2



Hélder José Bataglia Dos Santos





Total: 5 crimes

Crimes de branqueamento de capitais: 5



Gonçalo Nuno Mendes Da Trindade Ferreira





Total: 3 crimes

Crimes de branqueamento de capitais: 3



Inês Maria Carrusca Pontes Do Rosário





Total: 1 crime

Crimes de branqueamento de capitais: 1



João Pedro Soares Antunes Perna





Total: 1 crime

Crimes de branqueamento de capitais: 1



Sofia Mesquita Carvalho Fava





Total: 1 crime

Crimes de branqueamento de capitais: 1



Rui Manuel Antunes Mão De Ferro





Total: 1 crime

Crimes de branqueamento de capitais: 1



“Lena Engenharia e Construções, S.A.”





Total: 10 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 3

Crimes de fraude fiscal: 6



“Lena Engenharia e Construção SGPS”





Total: 2 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1



“Lena SGPS”





Total: 2 crimes

Crimes de corrupção: 1

Crimes de branqueamento de capitais: 1



“RMF – Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica, Ld.ª”





Total: 1 crime

Crimes de branqueamento de capitais: 1