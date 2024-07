Operação musculada da PSP no Porto. "O nosso objetivo é dar segurança"

A PSP realizou durante a noite uma operação de fiscalização na "noite do Porto". Os locais de maior animação noturna foram um dos pontos onde decorreu esta ação.

O repórter Emanuel Boavista acompanhou a operação especial de prevenção criminal, "musculada", tanto fardada de várias unidades como à civil.



%u201CEsta não é uma operação isolada%u201D, lembrou José Moreira, comissário da PSP, porta-voz do comando que gere a presença de mais de trinta polícias envolvidos. "Estamos cá para combater pequenos focos criminais".



Estão a ser fiscalizados restaurantes e bares no centro da cidade do Porto.