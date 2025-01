Operação Natal e Ano Novo da GNR regista 20 mortos, mais um do que no período homólogo

Em declarações à agência Lusa, a tenente-coronel Mafalda Almeida, adiantou que durante a operação foram registados 3.234 acidentes, menos 321 do que na Operação "Natal e Ano Novo 2023/2024" (3.665).

"A GNR fez a operação entre 18 de dezembro de 2024 e 02 de janeiro de 2025. Desta operação em termos de sinistralidade rodoviária foram registados 3.234 acidentes, 20 vítimas mortais, 87 feridos graves e 972 feridos ligeiros", adiantou.

Nos 3.234 acidentes, 87 pessoas sofreram ferimentos graves (menos um que no período homólogo) e 972 ferimentos ligeiros, menos 52 do que no período homólogo (1.024).

"Em comparação com aquilo que foi a operação 2023/2024 e no mesmo período homólogo, ou seja entre 18 de dezembro e 02 de janeiro, registaram-se mais acidentes (3.665), 19 vitimas mortais (menos uma), 86 feridos graves e 1,024 feridos ligeiros", indicou.

De acordo com Mafalda Almeida, a operação "Natal e Ano Novo 2023/2024" iniciou-se em 15 de dezembro, ou seja mais três dias do que a deste ano.

"Em toda a operação de 2023/2024 registaram-se 24 vítimas mortais", disse.