Operação Pactum. PJ realiza 75 buscas sobre aquisição de material informático

Em comunicado conjunto da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República, confirmam-se 75 buscas em Lisboa, Porto e Braga em locais como "domicílios, escritórios de contabilidade, sedes de sociedades, Institutos Públicos e outros serviços do Estado". Nas buscas participam dois juízes de instrução, três magistrados do Ministério Público e cerca de 250 inspetores da Polícia Judiciária e 50 especialistas de polícia científica.



"Estas buscas destinam-se à recolha de informação relacionada com funcionários desses serviços e não visavam decisores políticos", esclarecem a PJ e a PGR.



A ministra da Justiça assumiu-se "surpreendida com as notícias desta manhã sobre buscas a organismos do Ministério" e pediu às eventuais entidades visadas um "reporte factual sobre as operações inspetivas" e determinando que "seja prestado todo o apoio necessário aos inspetores".

Com o nome, estão em causa nestas buscas"No centro da investigação encontra-se um"Em abstrato", os factos investigados são suscetíveis de integrarA investigação prossegue sob direção do DCIAP, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, estando o inquérito sujeito a segredo de justiça.