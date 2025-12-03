País
Operação "Rescaldo". Judiciária deteve três elementos da Associação dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França por desvio de dinheiro
Três elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBVBPF) do Beato e Penha de França foram esta quarta-feira detidos por suspeita de desviar verbas pertencentes à associação e de usar indevidamente viatura de serviço em benefício pessoal.
(em atualização)
“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, deteve, hoje, três elementos da, suspeitos de desviar verbas pertencentes à AHBVBPF e de usar indevidamente viatura de serviço em benefício pessoal”, indica a polícia, explicando que, “no âmbito da operação “Rescaldo”, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária e um mandado de busca não domiciliária”.
De acordo com a PJ, entre os detidos encontram-se o comandante, o vice-presidente, a tesoureira e um elemento da corporação.
Os detidos são suspeitos de desviar dinheiro, transferido ou depositado em contas de elementos da corporação: “Investigam-se factos relacionados com o desvio de verbas transferidas e/ou depositadas nas contas bancárias de um conjunto restrito de elementos daquela corporação”, fez saber a judiciária na nota ao início da tarde.
Está ainda a ser investigado “o uso indevido de viatura de serviço, para fins contrários aos que se destina e em benefício do comandante da Associação Humanitária e dos elementos do seu agregado familiar”.
Os detidos são suspeitos de desviar dinheiro, transferido ou depositado em contas de elementos da corporação: “Investigam-se factos relacionados com o desvio de verbas transferidas e/ou depositadas nas contas bancárias de um conjunto restrito de elementos daquela corporação”, fez saber a judiciária na nota ao início da tarde.
Está ainda a ser investigado “o uso indevido de viatura de serviço, para fins contrários aos que se destina e em benefício do comandante da Associação Humanitária e dos elementos do seu agregado familiar”.