Operação "Rescaldo". Judiciária deteve três elementos da Associação dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França por desvio de dinheiro

(em atualização)





“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, deteve, hoje, três elementos da, suspeitos de desviar verbas pertencentes à AHBVBPF e de usar indevidamente viatura de serviço em benefício pessoal”, indica a polícia, explicando que, “no âmbito da operação “Rescaldo”, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária e um mandado de busca não domiciliária”.







De acordo com a PJ, entre os detidos encontram-se o comandante, o vice-presidente, a tesoureira e um elemento da corporação.



Os detidos são suspeitos de desviar dinheiro, transferido ou depositado em contas de elementos da corporação: “Investigam-se factos relacionados com o desvio de verbas transferidas e/ou depositadas nas contas bancárias de um conjunto restrito de elementos daquela corporação”, fez saber a judiciária na nota ao início da tarde.



Está ainda a ser investigado “o uso indevido de viatura de serviço, para fins contrários aos que se destina e em benefício do comandante da Associação Humanitária e dos elementos do seu agregado familiar”.





O anúncio das detenções foi feito pela Polícia Judiciária numa nota enviada às redações. Os detidos são suspeitos de "peculato, abuso de poder e de peculato de uso".