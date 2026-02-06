Operação "Valhalla". PJ acusa detidos de transporte de cocaína em carro funerário
Os suspeitos de tráfico de droga detidos esta semana pela Polícia Judiciária em Portimão utilizariam um carro funerário para o transporte de cocaína.
O cooordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária Vítor Ananias adiantou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que os alegados traficantes de droga detidos esta semana em Portimão, recorreriam a um carro funerário transportar cocaína.
"Durante as diferentes fases, aquilo que [o grupo de alegados traficantes] realizou foi transportes discretos através da utilização de um carro funerário, que fazia movimentar a droga entre a embarcação e a casa de recuo", explicou Vítor Ananias, em declarações citadas pela agência Lusa. A Operação "Valhalla" da Polícia Judiciária resultou em dez detenções.
De acordo com o responsável da Unidade Nacional da Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Judiciária, a cocaína era descarregada na marina de Portimão, sendo posteriormente transportada para "uma residência próxima" desta cidade algarvia.O destino da droga seria a Dinamarca, país de origem de nove dos dez detidos. A operação foi levada a cabo com a cooperação da Polícia Marítima e das autoridades espanholas e dinamarquesas.
Além da detenção de dez suspeitos, a polícia de investigação criminal apreendeu 1.300 quilos de cocaína. Em simultâneo, foi detida uma mulher em Copenhaga.
A Operação "Valhalla" incluiu ainda 21 buscas domiciliárias na Dinamarca.
