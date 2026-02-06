Operação "Valhalla". PJ acusa detidos de transporte de cocaína em carro funerário

O cooordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária Vítor Ananias adiantou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que os alegados traficantes de droga detidos esta semana em Portimão, recorreriam a um carro funerário transportar cocaína.



"Durante as diferentes fases, aquilo que [o grupo de alegados traficantes] realizou foi transportes discretos através da utilização de um carro funerário, que fazia movimentar a droga entre a embarcação e a casa de recuo", explicou Vítor Ananias, em declarações citadas pela agência Lusa. A Operação "Valhalla" da Polícia Judiciária resultou em dez detenções.



De acordo com o responsável da Unidade Nacional da Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Judiciária, a cocaína era descarregada na marina de Portimão, sendo posteriormente transportada para "uma residência próxima" desta cidade algarvia.O destino da droga seria a Dinamarca, país de origem de nove dos dez detidos. A operação foi levada a cabo com a cooperação da Polícia Marítima e das autoridades espanholas e dinamarquesas.





Além da detenção de dez suspeitos, a polícia de investigação criminal apreendeu 1.300 quilos de cocaína. Em simultâneo, foi detida uma mulher em Copenhaga.



A Operação "Valhalla" incluiu ainda 21 buscas domiciliárias na Dinamarca.



c/ Lusa