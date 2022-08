Operacionais mantêm cuidados com incêndio de Valverde

Foto: Lusa

Continua a preocupar as autoridades o incêndio que começou na terça-feira, em Valverde, no concelho de Valpaços. Nesta altura, as duas frentes ativas, na localidade de Lamas, mobilizam mais de duas centenas de operacionais e três meios aéreos.