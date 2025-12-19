Operações de GNR e PSP arrancam com balanço de dois mortos e mais de 100 detenções

Segundo dados divulgados pelas autoridades, a PSP deteve 84 pessoas na quinta-feira, primeiro dia da operação Polícia Sempre Presente - Festas em Segurança 2025-2026. Entre as detenções, 15 foram por condução em estado de embriaguez e 12 por condução sem licença.



A PSP registou ainda quatro detenções por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e nove por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 809 doses individuais. Foram também apreendidas duas armas de fogo, quatro armas brancas e uma outra arma, tendo sido detida uma pessoa por posse de arma proibida”.



No mesmo período, a PSP fiscalizou 1.709 condutores e detetou 611 infrações rodoviárias. Entre as principais contraordenações destacam-se 164 por excesso de velocidade, 63 por falta de inspeção periódica obrigatória, 22 por falta de seguro, 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução e oito por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças. Em 24 horas, a Polícia de Segurança Pública registou 197 acidentes, dos quais resultaram um morto, cinco feridos graves e 55 feridos ligeiros.





Também a Guarda Nacional Republicana iniciou, na passada quinta-feira, a Operação Natal e Ano Novo 2025/2026. No primeiro dia, a GNR deteve 19 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, considerada crime, tendo ainda detetado outros 31 condutores com excesso de álcool. Foram igualmente detidas 11 pessoas por condução sem habilitação legal.





A GNR fiscalizou 2.347 condutores e registou 578 contraordenações rodoviárias, das quais 200 foram por excesso de velocidade, 12 por excesso de álcool, 11 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 11 por uso indevido do telemóvel. Foram ainda registadas 60 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 por ausência de seguro de responsabilidade civil.



No mesmo dia, a GNR contabilizou 177 acidentes, que provocaram um morto, três feridos graves e 42 feridos ligeiros.



À semelhante do ano passado, no primeiro dia da Operação Natal e Ano Novo 2024/2025 já tinham morrido duas pessoas nas estradas. No final dessa operação, foram registadas 25 mortes e 984 detenções, das quais 461 foram por crimes rodoviários, segundo dados da PSP. Este ano, as operações de Natal e Ano Novo prolongam-se até 4 de janeiro. A operação de Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e a do Ano Novo, de 27 de dezembro a 4 de janeiro.



Durante este período, está previsto um reforço da segurança e da fiscalização rodoviária, com especial atenção à condução sob a influência do álcool, ao excesso de velocidade, ao uso do telemóvel ao volante e ao controlo de substâncias psicotrópicas, prioridades definidas pela GNR.