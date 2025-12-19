PSP deteve 84 pessoas no primeiro dia das Festas em Segurança

A PSP registou na quinta-feira, na sua área de intervenção, um morto em acidente rodoviário, à semelhança da GNR.

Em comunicado, a PSP explica que entre as dezenas de detenções que fez na quinta-feira estão quatro casos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e nove por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 809 doses individuais.

Foram igualmente apreendidas duas armas de fogo, quatro armas brancas e uma outra, tendo sido detida uma pessoa por posse de arma proibida.

A PSP fiscalizou, na sua área de intervenção, 1.709 condutores e 16.532 viaturas por radar, detetando um total de 611 infrações rodoviárias.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, a PSP destaca 164 por condução em excesso de velocidade, 63 por falta de inspeção periódica obrigatória, 22 por falta de seguro obrigatório, 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução, oito por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças; e duas por condução sob influência do álcool.

Quanto à sinistralidade rodoviária, nas últimas 24 horas, a PSP registou 197 acidentes, dos quais resultaram um morto e 60 feridos (cinco graves e 55 ligeiros).

Tanto a PSP como a Guarda Nacional Republicada (GNR) iniciaram na quinta-feira as operações de Natal e Ano Novo, com um reforço do policiamento focado na fiscalização rodoviária, uso de pirotecnia e prevenção da criminalidade junto das zonas comerciais e residenciais.

No primeiro dia da operação, a GNR deteve 19 pessoas que conduziam com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, considerada crime. Além destes, foram ainda detetados outros 31 condutores com excesso de álcool.

Foram igualmente detidas pela GNR 11 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Da 578 contraordenações rodoviárias aplicadas, a GNR destaca 200 por excesso de velocidade, 12 por excessos de álcool, 11 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução.

Foram ainda registadas 60 contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No primeiro dia da operação Natal e Ano Novo 2025/2026, a GNR registou 177 acidentes, dos quais resultaram um morto, três feridos graves e 42 ligeiros.

As duas operações, que terminam a 04 de janeiro e têm duas fases: Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e Ano Novo, entre 27 de dezembro e 04 de janeiro.