Operários impedem saída de material da antiga Triumph

A unidade têxtil, que agora se chama Têxtil Gramax Internacional, está em processo de insolvência. A dirigente sindical dos Trabalhadores Têxteis, Manuela Prates, esteve à porta da fábrica no concelho de Loures.



Manuela Prates garantiu que já houve duas tentativas de retirar material no valor de 30 mil euros.



A empresa entregou o pedido do processo de insolvência no tribunal de Loures no final de dezembro. Quando a insolvência for declarada há um prazo de 30 dias para os credores reclamarem os créditos.



Os 463 trabalhadores da antiga Triumph têm remunerações em atraso e não receberam o 13.º mês.