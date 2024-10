Orçamento do Estado. Governo fecha negociação sem cedência no IRC

(em atualização)







"O período negocial chegou ao fim", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que na proposta orçamental será apresentada uma alteração ao IRS Jovem.



"Única coisa que não tivemos entendimento foi o compromisso" quanto ao IRC. “Não podemos aceitar” o compromisso de baixar o IRC nos anos seguintes, disse Luís Montenegro.



O primeiro-ministro explicou que não houve entendimento com o Partido Socialista na descida deste imposto porque considera ser “da responsabilidade dos orçamentos seguintes” e não quer condicionar os próximos orçamentos.







Apesar de não ceder nesta questão, o governante garantiu que "o acordo está fechado" e que houve outras propostas socialistas que foram incluídas.







Luís Montenegro anuncia ainda que há uma discordância em matéria de IRS Jovem, uma vez que o Governo entende que deve ser aplicado não para quem tem sete anos de carreira (como pretende o PS), mas dez.







“Não ficamos em nada diminuídos com as cedências que fizemos. Talvez até tenhamos obtido em sede de IRS Jovem uma escolha mais equilibrada”, nota. "Isto não inibe o PS de ser partido da oposição e não inibe o Governo de inverter um ciclo de oito anos de estagnação e deterioração dos serviços públicos”.





"Mas o Governo não se afastou do seu programa nem do seu objetivo", assegurou.



Quanto à falta de entendimento com Pedro Nuno Santos, Montenegro diz que "não é uma birra", apenas "uma posição diferente". Contudo, o primeiro-ministro recusou fazer comentários sobre o teor das conversas com Pedro Nuno Santos e notou que o “PS também fez o seu esforço” em nome da estabilidade política.







O Governo, alegou Montenegro, "fez o esforço máximo de aproximação”, mas a "forma como o Partido Socialista vai votar tem de ser anunciada pelo Partido Socialista".



“Neste momento não há mais nada a negociar”, repetiu o chefe de Governo.



Luís Montenegro reconheceu ter sido alcançada uma solução mais equilibrada e que a proposta do Orçamento do Estado está fechada e será aprovada sem que a questão do IRC esteja fechada.



“A minha convicção plena é que vamos ter uma proposta viabilizada”.







Segundo Montenegro, "há todas as razões para estar otimistas" e "o próprio PS tirará essa conclusão”.



Não há qualquer negociação com o Chega

Questionado sobre se haveria entendimentos com o Chega, Luís Montenegro disse que o partido liderado por André Ventura "já teve seguramente mais de dez posições nos últimos dias".



"Os deputados do Chega farão o que entenderem. Está afastada qualquer negociação com o Chega", deixou claro o primeiro-ministro. "Não é possível ter um diálogo com um catavento. Não esteve à altura”.



Quanto à possibilidade de o Chega aprovar o Orçamento mesmo sem negociação, Montenegro disse apenas: "não é problema meu".





Questionado sobre a TAP, Luís Montenegro admitiu que a privatização da companhia aérea pode não ser total e que o “modelo” ainda está em análise.



“Não digo passar do zero para 100. Estamos a analisar o melhor modelo para sermos bem-sucedidos”, declarou.



O chefe do Executivo confirmou que existem muitas empresas interessadas em adquirir o capital da empresa.